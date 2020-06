Ina uit Borgerhout opent nieuwe guesthouse: “Bezoekers worden ondergedompeld in lokale cultuur”





Caroline Van de Pol

29 juni 2020

17u51 0 Borgerhout Ina Weyers opende deze maand een kleinschalige guesthouse in Borgerhout. RumpusRoom is niet zomaar een bed&breakfast; wie er verblijft wordt ondergedompeld in de lokale kunst en cultuur. “Ik wil mensen verbinden met mijn persoonlijke artistieke toets.”

Oorspronkelijk wilde Ina in april haar guesthouse openen, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Sinds de versoepeling van de maatregelen opende ze de deuren. RumpusRoom is gelegen in de Langstraat in Borgerhout. Als kleinschalige guesthouse beschikt het over twee privékamers en een gemeenschappelijke slaapkamer voor zes personen. “Het is iets tussen een bed&breakfast en een hostel: bezoekers beschikken over comfort maar hebben wel de mogelijkheid om samen in de living te zitten en elkaar te ontmoeten”, vertelt ze.

Focus op lokaal talent

Met RumpusRoom focust Ina op lokaal creatief talent. Met haar ervaring in de culturele sector is ze de ideale gastvrouw voor al wie geïnteresseerd is in kunst. “Ik wil mijn bezoekers de weg wijzen naar galerijen, tentoonstellingen en expo’s rond Belgische en Antwerpse artiesten. Dat kunnen zowel de klassiekers zijn zoals het Rubenshuis, als de minder bekende plaatsen. Ook op het vlak van muziek kan ik mensen begeleiden naar bijvoorbeeld lokale shops met Belgische platen. RumpusRoom ligt vlakbij het levendige Moorkensplein met veel cafétjes, eethuisjes en galerijtjes.”

Ook de inrichting RumpusRoom staat in het teken van Belgische kunstenaars. In de kamers hangen werken van lokale fotografen en architecten. “Ik heb ook nog een muur in de gemeenschappelijke ruimte vrij gehouden om later iemand zijn werk aan te hangen. Ook in het ontbijt zal gefocust worden op lokaal lekkers.” Ina’s creatieve capaciteiten kwamen van pas bij het opstarten van de zaak. Zowel de website, de huisstijl, de kaartjes als de foto’s heeft Ina zelf gemaakt. “Tijdens de coronacrisis had ik daar gelukkig veel tijd voor. Nu alles af is hoop ik dat de bezoekers snel hun weg naar hier vinden!”

Meer informatie over RumpusRoom vind je op de website.