IN BEELD. Burgerinitiatief bezet lege Turnhoutsebaan: “Potentieel om de Ramblas van Antwerpen te worden” Sander Bral

16 april 2020

12u57 8 Borgerhout Het grootste voordeel van de huidige crisis is misschien wel dat er geen kat op de baan is. Zo ook op de anders erg geplaagde Turnhoutsebaan in Borgerhout. Het burgerinitiatief ‘Pak ‘m aan, de Turnhoutsebaan’ doopt zich voor de gelegenheid even om tot ‘Laat ‘m zo staat, de Turnhoutsebaan’. “Je ziet nu meer dan ooit het potentieel als verkeersluwe, kindvriendelijke en groen winkelstraat.”

Begin dit jaar startten Turnhoutsebaanbewoner Kevin Buytaert (35) en enkele andere geëngageerde buurtbewoners het burgerinitiatief ‘Pak ‘m aan, de Turnhoutsebaan’ om de problemen van de belangrijkste verkeersas in Borgerhout aan te kaarten. “Het is een fantastische straat en ontmoetingsplaats maar we zijn erg bezorgd om de verkeersveiligheid”, zegt Kevin. “Zo waren er vorig jaar alleen al zeker 21 verkeersongevallen. Er is veel te weinig plaats voor de zwakke weggebruiker. Dat men binnenkort de tramsporen gaat vernieuwen, is heel goed. Maar dat de volledige straat daar niet bij wordt heraangelegd, is een gemiste kans.”

Planten verpotten op straat

“Tijdens de huidige crisis zien we veel minder verkeer en veel minder fijn stof op onze geliefde baan”, gaat Kevin verder. “Plots zie je het potentieel voor de buurt maar je ziet ook dat het erg moeilijk is in coronatijden om een veilige afstand te houden door de veel te smalle voetpaden. Onder het aangepaste motto ‘Laat ‘m zo staan, de Turnhoutsebaan’ voeren we actie. We fotograferen bewoners die hun dagdagelijkse bezigheden uitvoeren in het midden van de baan. Strijken, planten verpotten, spelletjes spelen, muziek maken, noem maar op. Vergeet niet dat we hier met een zeer hoge bevolkingsdichtheid zitten in de buurt. Er is nood aan open ruimte voor alle leeftijden.”

Ramblas van Antwerpen

Het doel van de actie is om alle betrokken partijen, de Vlaamse overheid, de stad, het district, de burgerinitiatieven en de bewoners samen rond de tafel te krijgen. “Het nieuwe stadsbestuur beloofde in 2018 al om werk te maken van een metamorfose van de Turnhoutsebaan”, besluit Kevin. “Plannen en ideeën zijn er duidelijk genoeg. Het is tijd voor actie nu. De Turnhoutsebaan heeft het potentieel om de Ramblas van Antwerpen te worden.”

Bekijk alle foto’s hieronder. Meer info hier.