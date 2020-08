Illegaal pokerspel stilgelegd: ruim 1.800 euro cash in beslag genomen Sander Bral

31 augustus 2020

12u19 0

De lokale recherche leefmilieu controleerde dit weekend samen met het wijkteam van Borgerhout een horecazaak op de Turnhoutsebaan. Er was een vermoeden dat er illegale kansspelen plaatsvonden. Er werden acht spelers aangetroffen tijdens een pokerspel. De chips, de kaarten, de pokertafel en de gsm’s van de spelers werden in beslag genomen, samen met 1.856 euro cash. Ook twee illegale spelautomaten werden in beslag genomen.

Het wijkteam controleerde dezelfde avond ook een man die in aanmerking kwam voor drugshandel. De negentienjarige had cannabis en cocaïne op zak. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.