Huiszoeking bij Marokkaanse bank in Borgerhout Patrick Lefelon

06 oktober 2020

19u25 4 Borgerhout De deuren van het filiaal van Chaabi-bank aan de Kerkstraat in Borgerhout bleven dinsdagmorgen gesloten. Speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) Brussel voerden er een huiszoeking uit in opdracht van het federale parket.

Waarover het onderzoek gaat, kwamen we dinsdag niet te weten bij de woordvoerder van het federale parket.

De vooral allochtone klanten keken raar op toen zij voor een gesloten deur stonden. Een Nederlandse klant was helemaal uit Eindhoven naar Borgerhout afgezakt.

“Ik schrik er niet van. De Chaabi-bank heeft in Nederland problemen gehad met de controle-organisatie omdat zij onvoldoende inzicht geeft in haar manier van werken. Daarom kom ik naar hier. Alleen als je een rekening in Marokko hebt kan je klant worden bij Chaabi-bank.”

