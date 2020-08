Het nieuwe coronatestdorp lokt slechts 731 bezoekers in eerste week ADA

13 augustus 2020

10u33

Bron: Belga 0 Borgerhout In Antwerpen zijn de voorbije week 731 mensen langsgeweest in TestCovid, het testdorp voor mensen zonder symptomen die zich moeten laten testen omdat ze bijvoorbeeld in een rode zone op vakantie zijn geweest of een risicocontact hadden. 8,8 procent van de testresultaten die al bekend zijn, bleek positief. De initiatiefnemers benadrukken dat zij wel de capaciteit leveren, maar het aan de hogere overheden is om de benodigde registratiecodes te leveren aan wie zich zou moeten laten testen.

Het testdorp heeft een dagcapaciteit van zowat 600 bezoekers en dat zou zelfs nog kunnen worden opgedreven tot 4.000. Maar dat blijkt momenteel dus absoluut nog niet nodig. Zondag hadden slechts enkele tientallen mensen een afspraak, maandag waren het er dan wel weer 169. “Wij doen wel suggesties aan de overheid om meer aan automatisering te doen, maar wij beslissen niet over de teststrategie”, reageert initiatiefnemer Jan Stroobants, spoedarts bij ZNA Middelheim.

Momenteel zijn het vooral mensen die uit een rode zone terugkeerden, die vlot een code krijgen om naar het testdorp te gaan. Ook wie gecontacteerd werd in het kader van contacttracing, kan een code krijgen. “Maar er kan nog zoveel meer gebeuren”, vindt Stroobants. “Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die thuis 14 dagen in quarantaine zitten ondanks dat hun eerste test negatief was: zij zouden bijvoorbeeld een code kunnen krijgen om op dag 9 opnieuw te komen testen en als het resultaat dan opnieuw negatief is, kunnen ze gerust weer naar buiten. Bedrijfsartsen zouden zelf codes kunnen krijgen om het hele bedrijf te laten testen. En wie naar een land moet waar je een negatief testresultaat voor nodig hebt, zou ook niet meer via de huisarts moeten passeren.”