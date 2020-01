Hardrockband STAKE opent We Are Open in Trix Sander Bral

31 januari 2020

14u43 2 Borgerhout STAKE. De allerlaatste band van het Belgische showcasefestival We Are Open in Trix die donderdagavond eindelijk bekend werd gemaakt. De hardrockband achter Brent Vanneste zal het festival al op donderdagavond openen. We Are Open duurt dit jaar voor de eerste keer drie dagen en telt vijf in plaats van vier podia.

We Are Open in Trix. Daar leren muziekliefhebbers en promoters elk jaar jonge Belgische talenten kennen. Nieuw dit jaar is dat er een vijfde podium opent in de repetitieruimtes in de kelder van Trix en dat het festival al op donderdag start met een verrassingsconcert van STAKE.

STAKE is de band achter Brent Vanneste uit het West-Vlaamse Wevelgem. Met vorige bandnaam Steak Number Eight won het in 2008 Humo’s Rock Rally en veroverde het in twaalf jaar tijd podiumplaatsen op grote festivals in binnen- en buitenland. STAKE brengt een mix van postrock, sludgemetal, noise en hardrock. Stevig!

“We beloofden al een grote naam om We Are Open 2020 te openen”, klinkt het bij Trix. “We hebben met STAKE een coole Belgische band met een goeie nieuwe plaat en een straffe live-reputatie binnengehaald.”

Elektronische muziek en gitaren

Brent Vanneste speelt de dag nadien ook op het festival met zijn elektronisch project Raveyards. De vrijdag van We Are Open is vooral gericht op electronica en de urban scene. Naast IKRAAAN, die donderdag net geen winnaar werd op De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, spelen onder andere ook Sylvie Kreusch, Borokov Borokov, Fulco en Gameboyz II Men ten dans. De grote publiekstrekker vrijdag is Compact Disk Dummies.

Zaterdag dan toont We Are Open het beste nieuwe gitaarwerk van het land met zo ook Glass Museum, Peuk en Compro Oro. De Gruppo achter Mauro Di Pawlowski vertegenwoordigt dan weer jarenlange ervaring in de rockscene. Afterparty’s in het Trix-café worden verzorgd door Julian Hival, Lucas Vael en DJ Huna Sounds.

We Are Open vindt plaats van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 februari. De laatste tickets werden vrijdagnamiddag verkocht. Alle info hier.