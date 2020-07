Groentewinkel van besmette werknemer mag pas heropenen na negatieve coronatest CVDP

31 juli 2020

20u03 1 Borgerhout De groentewinkel van een werknemer die bleef doorwerken terwijl hij besmet was met COVID-19, moet nog twee weken gesloten blijven. De burgemeester besliste dat de winkel nadien pas mag openen na een bewijs van een negatieve coronatest.

Maandagmiddag werd de buurtwinkel ’Family ‘Market’ door de politie gesloten. Een werknemer die positief getest was op corona, was gewoon aan het werk gebleven. De politie sloot de zaak.

Zaakvoerder Mohamed G. (31), die vroeger een café uitbaatte in de buurt, was niet op de hoogte dat zijn werknemer positief had getest. De man was maandag gewoon weer aan de slag gegaan. Een buurtbewoner vond dat maar vreemd en belde de politie.

Woordvoerder Sven Lommaert: “Bij aankomst van onze mensen, die de nodige beschermende kledij droegen, was de man inderdaad aan het werk. We hebben de winkel meteen bestuurlijk gesloten en verzegeld. De politie gaf de aanwezige klanten de raad zich te laten testen. “

De burgemeester besliste vandaag dat Family Market gesloten moet blijven tot en met vrijdag 14 augustus. De winkel mag daarna terug openen als de besmette werknemer een medisch attest van een arts van maximaal 48 uur oud kan voorleggen waaruit blijkt dat hij niet positief test op het coronavirus. Op die manier wordt het besmettingsrisico geheel uitgesloten. Politiezone Antwerpen zal hier verder toezicht op houden.