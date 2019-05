Groen-burgemeester erkent vaderschap van illegale vreemdeling ondanks negatief advies van parket SVM

23 mei 2019

10u43

Bron: Belga/Gazet Van Antwerpen/Het Nieuwsblad 10 Borgerhout De Borgerhoutse districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) heeft een tijdje geleden een illegale vreemdeling erkend als vader van een pasgeboren kind, ondanks een negatief advies van het parket omdat er vermoedens bestaan dat het om een schijnerkenning zou gaan. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Een schijnerkenning is een strafbaar feit, maar het Antwerpse parket gaat voorlopig geen bijkomend onderzoek uitvoeren. Het Antwerps stadsbestuur start wel een intern onderzoek.

De man in kwestie is een Ghanees die al negen jaar zonder geldige papieren in België zou verblijven. Toen hij zich op de bevolkingsdienst van het district Borgerhout aandiende om een in ons land geboren dochtertje te erkennen, schakelde het personeel het parket in omdat ze vermoedden dat er mogelijk sprake was van een schijnerkenning om zelf aan verblijfsdocumenten te geraken. De man zou geen relatie die naam waardig hebben met de moeder en zou niets kunnen vertellen hebben over de zwangerschap of de geboortedatum.

Na onderzoek van de Dienst Schijnrelaties en de lokale recherche formuleerde het Antwerpse parket een negatief advies voor Preneel, maar die legde dat naast zich neer. De schepen verdedigt haar beslissing en zegt dat ze die "in eer en geweten" nam. "Als een man een kind wil erkennen, en de moeder is daarmee akkoord, dan ga ik ervan uit dat hij de vader is tot het tegendeel bewezen is", zegt ze onder meer. Een vraag (per brief) van het parket om toelichting bij haar beslissing te geven, zou ze nooit ontvangen hebben.

Stap opzij

Stedelijk schepen van Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA) heeft aan haar administratie wel om een onderzoek gevraagd. “Ik wil weten of de bevoegde districtsburgemeester tegen de wettelijke procedure in haar eigen politieke overtuiging heeft laten meespelen in deze beslissing”, zegt ze.

“De erkenning van een kind door iemand die hier illegaal verblijft, heeft verregaande gevolgen”, reageert schepen Ait Daoud. “Als schepen voor Loketten, bevoegd voor het afleveren van de nodige documenten, wil ik graag meer duidelijkheid. Ik heb mijn administratie om een onderzoek gevraagd.” Dat onderzoek zou ook moeten uitwijzen of het om een alleenstaand geval gaat, dan wel of er al meer soortgelijke beslissingen na een negatief advies zijn geweest. Ait Daoud vraagt alvast dat Preneel opstapt. “Het zou van respect voor haar functie getuigen als ze een stap opzij zet, in afwachting van het onderzoek”, vindt de schepen.