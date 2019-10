Gitschotelhof magneet voor de buurt: nieuwe bar én serviceflats ingehuldigd Philippe Truyts

12 oktober 2019

18u57 0 Borgerhout Met een buurtfeest dat er de sfeer inhield tot de late avond, is het tweede deel van het nieuwe woonzorgcentrum Gitschotelhof in Borgerhout geopend. Ruim een jaar nadat 180 bewoners in hun gloednieuwe kamers konden intrekken, zijn ook 29 service- en vijf zorgflats klaar.

Het masterplan voor Gitschotelhof, aan de Lode van Berckenlaan, kwam niets te laat. “Toen ik 16 jaar geleden directeur van het Zorgbedrijf werd, was het Gitschotelhof samen met het Melgeshof in Merksem en Sint Anna in Berchem een van de drie woonzorgcentra die dringend moesten worden vernieuwd”, zegt Johan De Muynck.

Districtsschepen Luc Moerkerke (Groen) wijst op de unieke rol van het Gitschotelhof. “Deze plek staat traditioneel open voor de buurt. Zo vertrekt de Reuzenstoet hier altijd.” Geen toeval dus dat een Reus het buurtfeest kwam opvrolijken.

Huis van het Kind

Naast de serviceflats Boelaer kunnen de senioren en hun familie en vrienden nu ook iets eten en drinken in Bar Scala, een nieuw paviljoen. En als surplus is er nog een wellnessruimte voorhanden. Kine, yoga , kapper, een infraroodcabine: je vindt het er allemaal. De polyvalente zaal was zaterdag trouwens de uitgelezen plek voor een filmquiz. In de nabije toekomst neemt ook een Huis van het Kind intrek op de benedenverdieping van de serviceflats.

Enkele bezoekers maken zich bedenkingen bij de prijs van de nieuwe serviceflats. Zo is een 84-jarige dame blij dat ze voor zo’n 500 euro een flat in De Meere kan huren. Maar volgens Johan De Muynck valt de prijs ook in Boelaer mee. “Je betaalt hier naargelang de grootte van de flat tussen 630 en 900 euro. Wie in aanmerking komt voor sociale huisvesting, kan daarop tot 200 à 250 euro recupereren.”

Nog eens 75 serviceflats

De site Gitschotelhof vertoont nog één grote braakliggende plek: daar bouwt het Zorgbedrijf de komende twee jaar nog eens 75 serviceflats met een dienstencentrum. Dat brengt het totale prijskaartje uiteindelijk op 44,7 miljoen euro.

Het Zorgbedrijf heeft in Antwerpen nu circa 3.500 serviceflats. Tienduizend mensen staan nog op een wachtlijst. Gemiddeld verblijven bewoners 10 à 12 jaar in een serviceflat. Jaarlijks bouwt het Zorgbedrijf er zo’n 150.