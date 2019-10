Gezochte man steelt bloempotten van restaurantterras Sander Bral

31 oktober 2019

14u18

Een wandelaar merkte woensdagavond in de Vincottestraat in Borgerhout een man op die met een bloempot onder de arm wandelde. Hij zag dat een nabijgelegen terras van een restaurant versierd was met gelijkaardige bloembakken en verwittigde de politie. Een interventiepatrouille merkte drie mannen op die verschillende bloembakken in een vrachtwagen inlaadden in de Helmstraat. Eén van de verdachten bleek uitvoerig gekend bij de politie en had nog een gevangenisstraf openstaan. De man ontkende de diefstal, maar werd toch gearresteerd en overgebracht naar de cel.