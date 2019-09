Gezochte man (39) betrapt terwijl hij probeert in te breken in verzegeld café Sander Bral

09 september 2019

12u34 0

Een man werd maandagochtend op heterdaad betrapt toen hij probeerde in te breken in een verzegeld café in Borgerhout. De man had de verzegeling verbroken en probeerde zich met een elektrische handboor toegang te verschaffen. De 39-jarige man bleek goed gekend bij de politie en geseind met een bevel tot gevangenneming. Hij werd meteen gearresteerd. De technische bijstand van de politie kwam ter plaatse om het pand opnieuw te verzegelen.