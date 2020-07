Exclusief voor abonnees Gepensioneerd huisarts (66) gaat aan de slag als contactonderzoeker in Borgerhout: “Als je vraagt wie de bron is, klappen mensen soms volledig toe” David Acke

31 juli 2020

16u09 0 Borgerhout Hij is 66 jaar, sinds december officieel met pensioen maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus is huisarts Koen Maus opnieuw aan de slag in dienst van de volksgezondheid. Hoewel dan niet als arts maar wel als contactonderzoeker in Borgerhout. Uitvalsbasis: het districtshuis. Zijn taak: mensen die besmet zijn met het coronavirus ondersteunen. “Een taalbarrière zorgt er al gauw voor dat je soms enkele uren zoet bent om hen duidelijk te maken dat even gaan voetballen op het pleintje niet aan de orde is.”

Hoe bent u hier terechtgekomen?

“Tien dagen geleden had ik een lunch met een oud-studiegenoot. Zij was verbonden aan het Tropisch Instituut en sinds kort ook met pensioen. Ze zei dat ze gebeld werd door gouverneur Cathy Bercx. De gouverneur vertelde haar over contact tracing in Brussel en dat het toch al gauw vier dagen duurt alvorens iedereen gecontacteerd is. Berx stelde haar de vraag of wij dat in Antwerpen niet sneller konden verwezenlijken gezien de serieuze opstoot van corona. Omdat ik nog steeds voorzitter ben van de huisartsenwachtpost in Antwerpen, leek het voor mijn oud-studiegenoot vanzelfsprekend dat ik me zou toevoegen aan het team.”

