Exclusief voor abonnees Geliefde Antwerpse dokter bezweken aan corona: “Virus of niet, papa móest en zou zijn praktijk openhouden” Jonathan Bernaerts

06 mei 2020

11u59 8 Borgerhout Hoewel hij al een stuk in de zeventig was, bleef dokter Ibrahim Abushima aan de slag in zijn kabinet op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Omdat hij zijn patiënten niet kon missen. Maar waarschuwingen ten spijt, raakte de uit Libië ingeweken arts besmet met het coronavirus. Na een moedige strijd overleed hij vorige maand in het ziekenhuis.

“Neem even een break, papa. Laat de zorg voor je patiënten nu even over aan jongere collega’s”, had Ziyad Abushima (40) zijn vader gesmeekt toen het coronavirus twee maanden geleden in ons land arriveerde. Maar daar had Ibrahim Abushima - wegens zijn leeftijd pal in de risicogroep - geen oren naar. “Hij móest en zou zijn praktijk openhouden. Mensen helpen, dat was zijn roeping”, aldus Ziyad.

Maar midden maart sloeg het noodlot toe. Dokter Abushima bleef toen - zeer uitzonderlijk - een dagje thuis omdat hij zich niet lekker voelde. “Uit vrees voor een besmetting besloot hij zich op corona te testen, maar de uitkomst was negatief. En dus ging hij weer aan de slag”, herinnert zoon Ziyad zich. “Maar kort daarna kwamen de verschijnselen terug. Veel heviger, deze keer. Vanaf dan is zijn gezondheid steil bergaf gegaan. Op 25 maart is mijn vader naar het ziekenhuis gebracht, en nog geen dag later lag hij op de dienst intensieve zorgen. Blijkbaar was hij dan toch besmet met het coronavirus. Op 11 april is hij dan in het ziekenhuis overleden, kort na zijn 76ste verjaardag.”

Tijdens zijn verblijf in Libië was geneeskunde nooit veraf. Zo zette papa er na de val van Khadafi een ‘pop-up’-ziekenhuis op poten om slachtoffers van de opstand te helpen

Ziyad Abushima

