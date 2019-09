Geen papieren op zak, wel 110 gram cannabis: 23-jarige illegaal uitgeleverd aan Dienst Vreemdelingenzaken Sander Bral

12 september 2019

17u02 0

In de omgeving van de Milisstraat en de Oedenkovenstraat in Borgerhout was er woensdag een controle door het wijkonderzoeksteam van de lokale politie. Er was overlast gemeld die in verband gebracht kon worden met drugshandel. Tijdens de actie werd een man op straat aangetroffen die in het bezit was van ongeveer 110 gram cannabis. Die had hij goed verborgen onder zijn trui. De man van 23 jaar werd gearresteerd. Aangezien hij illegaal in het land verblijft, is het dossier aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen.