Geen beleving, geen passage, geen visie: centers in Borgerhout kunnen verwachtingen niet inlossen (en voor één winkel is het al boeken toe)

15u51 4 Borgerhout De centers onder de spoorweg in Borgerhout moesten de buurt doen heropleven. De oude magazijnen werden gerenoveerd en verhuurd aan kleine handelaars. Maar een half jaar later sluit een winkel al. Te weinig passage, te weinig beleving, te weinig visie. “Het zag er allemaal veelbelovend uit maar het potentieel wordt niet benut”, klinkt het.

Het moest een prestigeproject worden, die centers onder de spoorweg in Borgerhout en ze werden dan ook met heel wat superlatieven aangekondigd. Helaas hebben de centers hun potentieel nog niet kunnen waarmaken. In november vorig jaar openden de eerste winkeltjes. Het moest de buurt nieuw leven inblazen maar een half jaar later lijken de centers dat doel niet te kunnen realiseren. Zaterdag stopt een van de allereerste winkeltjes die er destijds de deuren opende. De plantenwinkel van Gitte Van Tilborg Hart en Ziel houdt dit weekend een totale uitverkoop en daarna is het definitief gedaan.

“Verkeerde keuzes”

Met modder gooien wil ze niet doen maar volgens haar zijn er een aantal verkeerde keuzes gemaakt die ervoor zorgen dat de mensen de weg niet vinden naar de centers. “Het is een samenloop van omstandigheden. Enerzijds hebben mensen nu eenmaal een druk leven waardoor shoppen er vaak niet meer bij kan. Maar anderzijds zijn er volgens mij van in het begin verkeerde keuzes gemaakt. Zo zijn er wat mij betreft te veel ateliers en te weinig echte winkels”, vertelt ze. “Het doel moet zijn mensen naar hier te lokken en dat lukt niet met kantoren en ateliers. Sommige geven wel workshops maar dat is ook maar voor een beperkt publiek. Economisch is dat niet interessant voor de centers.”

Passage

Ook bij Scharrelvos, een tweedehandswinkel voor babyspulletjes en geboortelijsten, van Geertrui Vos-Brouwer klinkt hetzelfde verhaal. “Het werd destijds aangekondigd als een prestigeproject en het zag er ook allemaal veelbelovend uit. Alleen moeten we vaststellen dat het de potentie die het heeft, niet kan waarmaken”, vertelt Geertrui. “Het hele project mist opvolging vanuit AG Vespa of de stad Antwerpen. Het lijkt erop dat zij dit opgeleverd hebben en hun handen er nu van af hebben gehaald.” Vooral het gebrek aan passage is een groot probleem. “Gelukkig ben ik niet afhankelijk van die passage omdat ik mijn online geboortelijsten heb, anders zou het erg moeilijk overleven zijn. Het is trekken en sleuren om mensen hier te krijgen en ze vooral te laten terugkomen.”

“Nochtans zag het er bij de opening allemaal veelbelovend uit. De centers werden mooi gerenoveerd en mensen waren nieuwsgierig. Oktober en november waren goede maanden maar sindsdien is het enkel maar bergaf gegaan. Voorlopig overleef ik nog en blijf ik open houden, ook omdat ik hier erg graag zit. We hopen allemaal op verbetering en dat een aantal mensen hun verantwoordelijkheid nemen om de centers wat meer onder de aandacht te brengen,”, zegt een hoopvolle Geertrui.