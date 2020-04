Game-ontwikkelaar bouwt website voor nog meer berenjachtplezier: “Mijn manier om wat vreugde te brengen” ADA

14 april 2020

16u33 0 Borgerhout In heel Vlaanderen vind je beren voor de ramen in de huizen zodat kinderen tijdens een wandeling op berenjacht kunnen gaan. Borgerhoutenaar Karel ontwikkelde een website waar iedereen zijn of haar beer nu kan registreren zodat kinderen nog meer kunnen genieten van hun jacht.

De Borgerhoutse game-ontwikkelaar Karel Crombecq (35) ontwikkelde een website voor kinderen en volwassenen waardoor ze op Berenjacht kunnen gaan in hun buurt. Via www.berenjacht.org kan iedereen zijn of haar beer registreren. Op de website zie je waar je de beren kan vinden. Spot je er eentje, dan neem je er een foto van en kan je die toevoegen aan jouw bibliotheek.

“Het is mijn manier om mijn steentje bij te dragen”, vertelt Karel. “Twee weken geleden kwam mijn vrouw af met een knuffelbeer. We moesten dat aan ons raam zetten zodat kinderen er naar op jacht konden gaan. Eerlijk gezegd had ik er nog niet van gehoord. Toen ze me het verhaal erachter vertelde kwam ik op dit idee.”

Een week werkte Karel aan de website die nu gretig gebruikt wordt in heel Vlaanderen. “Honderden mensen registreerden ondertussen al hun beer en evenveel mensen gebruiken de kaart op de website om op jacht te gaan. Het doet me plezier dat ik op deze manier voor wat vreugde en hoop kan zorgen.”