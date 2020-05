Fototentoonstelling ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ opent in eerste Citibee mobiliteitshub CVDP

29 mei 2020

19u49 0 Borgerhout De fototentoonstelling ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ opende vandaag feestelijk in de eerste Citibee mobiliteitshub in Borgerhout. De expo is een initiatief van Citibee en beweging.net Antwerpen met ondersteuning van het district Borgerhout en De Roma vzw. Ze vragen hiermee naar een herinrichting van de Turnhoutsebaan.

‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ is een burgerinitiatief dat een veiligere en groenere Turnhoutsebaan eist. Het initiatief wordt ondersteund door mobiliteitsexperten en middenveldorganisaties zoals onder andere Yes Antwerpen, de Fietsersbond en Muslinked. “We houden deze fototentoonstelling om te wegen op het beleid en een draagvlak te creëren”, vertelt Kevin Buytaert, stafmedewerker van beweging.net Antwerpen. “Tijdens de lockdown ging fotograaf Yoeri Hostie daarvoor creatief te werk. De Turnhoutsebaan was toen veel rustiger en aangenamer. We hopen een concreet plan voor de herinrichting te creëren dat vanuit de bewoners komt.”

Mobiliteitshub



De tentoonstelling vindt plaats in de parking van de Eliaertstraat in Borgerhout die werd gekozen als eerste Citibee mobiliteitshub. Citibee is een Belgische start-up die zoveel mogelijk parkeerruimte uit het straatbeeld wilt wegwerken. Het bedrijf vormt daarom bestaande parkeerruimtes om tot duurzame en veilige mobiliteitshubs. “Bij de heraanleg van de Turnhoutsebaan zouden de parkeerplaatsen op straat geschrapt moeten worden. Veertig procent van de parkings in Antwerpen staan leeg, dus er is nog voldoende plaats”, zegt Chris Poulissen, mede-oprichter Citibee.

Districsburgemeester Marij Preneel was vandaag aanwezig bij de opening van de expo. “De Turnhoutsebaan wordt door het beleid gezien als een belangrijke invalsweg voor verkeer, maar voor veel buurtbewoners is het ook een winkelstraat. Dat creëert een spanningsveld”, legt ze uit. “Door parkeerplaatsen op te offeren en bredere voetpaden te maken, kan de Turnhoutsebaan terug een rustige winkelstraat worden. Zo kan de straat ook terug dienen als ontmoetingsplek.”

Ook Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers geeft een woordje uitleg bij de fototentoonstelling. “De expo is een mooie illustratie van wat de Turnhoutsebaan zou kunnen zijn", vertelt hij. “Bij de herinrichting van de straat verdienen fietsers een veiligere plek. Het zou ook een andere dynamiek creëren als de auto niet meer voorop staat. De straat zou daarom tijdens een aantal vaste momenten autovrij gemaakt kunnen worden zoals dat sinds kort het geval is in de Bondgenotenlaan in Leuven.”

De expo ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ loopt 6 weken lang tot zondag 5 juli. De deuren staan elk weekend open van vrijdag tot zondag van 14 uur tot en met 17 uur. De ingang is in de Eliaertsstraat 10 in Borgerhout en de uitgang is aan café Mombasa. De fototentoonstelling gebeurt volgens de coronarichtlijnen en is volledig gratis.