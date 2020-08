FOTOREEKS. Stad bouwt grootste corona testdorp op site Spoor Oost ADA

03 augustus 2020

15u21 0 Borgerhout Op Spoor Oost is de stad Antwerpen begonnen met de opbouw van het grote corona testdorp. Dagelijks zullen er zo een 500 tot 4.000 testafnames kunnen gebeuren. Een primeur in België. Mensen zonder coronasymptomen kunnen zich laten onderzoeken na registratie. Zowel automobilisten, fietsers als voetgangers zullen zich kunnen laten testen.

Via twee teststraten voor wagens zullen mensen zonder coronasymptomen met een zogenaamde swabtest zich kunnen laten testen. Het testdorp zal aanvankelijk enkel mensen uit Antwerpen en zijn districten toelaten. Wie zich wil laten testen, moet zich eerst registreren op een website. Na het beantwoorden van een aantal vragen, krijg je te horen of je je kan laten testen op Park Spoor Oost of niet. Wie al drie weken thuis zit zonder contact met de buitenwereld, zal niet welkom zijn. Wie daarentegen terug komt van vakantie, kan zich laten testen. De kosten zullen vergelijkbaar zijn met die van een doktersbezoek en worden op dezelfde manier terugbetaald.

De bedoeling is dat zowel automobilisten, fietsers als voetgangers zich kunnen laten testen. Vanaf wanneer dat mogelijk is en hoe lang het duurt alvorens je jouw resultaat kent, is nog niet duidelijk.

Ondertussen opent de Universiteit Antwerpen een nieuw labo onder leiding van professor Herman Goossens. Zij zullen alle stalen verwerken. “Op die manier kunnen de private labo’s en die van de ziekenhuizen zich blijven concentreren op de stalen van de huisartsen en de ziekenhuizen.”