File op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval in Borgerhout Sander Bral

06 juni 2019

15u15 0 Borgerhout Een bestelwagen, vrachtwagen en personenwagen zijn donderdagmiddag in Borgerhout tegen elkaar geknald op de Ring rond Antwerpen richting Nederland. De bestelwagenchauffeur moest bevrijd worden door de brandweer. Door het ongeval is er heel wat verkeershinder.

Terwijl de brandweer zijn werk deed, waren er drie rijstroken versperd richting Nederland ter hoogte van Borgerhout. Intussen zijn dat er nog twee voor het takelen. Het is al filerijden vanaf Kruibeke. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om voorlopig uit de buurt te blijven. Het verkeer dat van Gent richting Hasselt moet, neemt best de omweg via Brussel.