Fietsster zwaargewond na botsing met wagen

15 augustus 2019



Bij een ongeval aan de Helmstraat is een fietsster zwaargewond geraakt. Ze kwam woensdag rond 18.30 uur met haar fiets uit de Gijselstraat gereden en wilde rechtdoor naar de Vercammenstraat. Een wagen die rechts uit de Helmstraat kwam, en rechtdoor wilde, kwam in aanraking met het slachtoffer. De vrouw van 27 kwam hard ten val en liep ernstige verwondingen op in onder meer het aangezicht. Ze verkeerde niet in levensgevaar. De 22-jarige bestuurder van de wagen bleef ongedeerd en legde een negatieve ademtest af.