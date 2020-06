Ferre krijgt diploma met toeters en bellen aan huis: kleuterschool Alberreke maakt van proclamatie één groot feest David Acke

21 juni 2020

12u44 4 Borgerhout Het schoolteam van Stedelijke Basisschool Alberreke trok er zondag op uit om alle kleuters aan huis te verrassen met hun diploma. Vergezeld van een driekoppige fanfare, ballonnen, confetti en het schoolteam kregen de kinderen toch nog een proclamatie. Ferre (6) was een van de eerste kindjes bij wie aangebeld werd. Ontroerend voor Ferre en zijn ouders, maar zeker ook voor het schoolteam dat de kinderen op gepaste wijze wilde uitzwaaien.



Een tiental met ballonnen versierde fietsers rijden om 10 uur ‘s morgens de Verzoeningstraat in in Borgerhout. Fietsbellen rinkelen, de sfeer is uitgelaten. Op dat moment weet de zesjarige Ferre Callot nog niet dat deze uitzinnige bende daar speciaal voor hem is.

Aan kop rijdt directeur van de Stedelijke basisschool Alberreke Bart Jonckers met in zijn zog een deel van het schoolteam en een driekoppige fanfare. De hele dag zullen ze door Antwerpen rijden om de kinderen van het derde kleuterklasje hun diploma te overhandigen en hen alle succes toe te wensen in het eerste leerjaar. Een origineel alternatief voor de traditionele proclamatie die door de coronacrisis niet kon doorgaan.

Echte knuffelaar

Wanneer Jonckers aanbelt, doen mama Sofie en papa Vincent open, zij zaten mee in het complot. Ferre, overdonderd door de fanfare, het zien van zijn directeur en juf Anneleen, kijkt om zich heen en wanneer hij beseft dat dit allemaal voor hem is, lacht hij zijn tandjes bloot. “Vandaag vieren wij jouw feest. Wij zijn hier speciaal om jouw proclamatie te vieren”, zegt een trotse directeur die het woord daarna doorgeeft aan juf Anneleen. “Lieve Ferre, je ben een echte knuffelaar en altijd in voor een toffe babbel. Je wilt heel veel leren en je hebt zoveel fantasie. En niet alleen jij wordt daar zo gelukkig van maar wij ook. Je vindt het soms spannend om aan dingen te beginnen waar je de uitkomst niet van kent maar dat is helemaal niet erg. Wij kunnen jou geruststellen: Ferre, je bent helemaal klaar voor dat eerste leerjaar. Wij gaan jou heel hard missen.” Daarna geeft de fanfare nog eens het beste van zichzelf.

Traantjes

Voor mama Sofie zorgen zoveel mooie woorden voor enkele traantjes. Ferre kon zich niet langer bedwingen en loopt naar zijn juf toe. “We kennen de school heel goed. Ik ben er zelf naar school gegaan. Dus ik wist tot wat ze in staat zijn en dat hebben ze nog maar eens bewezen. Het is gewoon een prachtig schoolteam dat ons opnieuw overdonderd heeft. Ferre wist dat er iets stond te gebeuren maar dit had hij nooit kunnen denken”, vertelt mama Sofie. Dat er toch een vorm van proclamatie kan plaatsvinden, vonden de ouders van Ferre heel belangrijk. “Juliette zit al in het derde leerjaar dus Ferre is de laatste die de overgang maakt van het kleuterschooltje naar de lagere school. Dat moment wilde we toch zeker niet zomaar laten passeren.”

En Ferre? Die liet het zich allemaal welgevallen. Schuchter in het begin, daarna die vrolijke knul zoals het schoolteam hem kent. “De juf kwam speciaal voor mij met muziek en confetti en dat vind ik heel leuk”, waarna hij trots naar zijn juf kijkt.

Volgende week donderdag en vrijdag staan de leerlingen van het zesde leerjaar op het programma. Ook zij mogen zich aan een verrassing verwachten.