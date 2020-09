Fanionteam van basketbalclub Gembo (TD1) gaat in quarantaine na drie gevallen van Covid-19: “Federatie moet eens goed nadenken” Dirk Bogaerts

27 september 2020

18u58 0 Borgerhout Covid-19 heeft nu ook basketbalclub Gembo te pakken. Drie spelers werden afgelopen week positief getest op het virus. Een kleine week voor de start van de competitie een streep door de rekening van coach Tom Van den Bosch. De spelers van de eerste ploeg zitten nu in quarantaine.

Gembo heeft zijn voorbereiding voor een groot deel gemist. Vorige week zag het al twee bekerwedstrijden in het water vallen, nadat een aantal spelers van Basket Willebroek positief bleken op corona. Nog geen week later heeft nu ook de club uit Borgerhout prijs. Bij drie spelers uit Top Division One werd het Covid-virus vastgesteld. De clubleiding nam onmiddellijk haar verantwoordelijk en stuurde dit weekend een persbericht de wereld in. Michel Albertijn: “Gembo volgt de geldende protocollen en neemt alle nodige maatregelen. De spelers van de eerste ploeg gaan in quarantaine”, aldus de voorzitter. Gembo-A had nu dinsdag de uitgestelde bekermatch tegen Willebroek op de planning staan. Die partij mag meteen de ijskast (weer) in. Ook de eerste competitiewedstrijd tegen Waregem van aanstaande zaterdag, wordt uitgesteld. Het seizoen is nog niet begonnen en verschillende clubs zitten al met de handen in het haar. De kalendermaker zal de komende weken/maanden ongetwijfeld weten wat doen. Dit voorspelt weinig goeds. Het speelschema zit nu al propvol.

Kalender zit eivol

“De bekertoernooien (Beker van Vlaanderen en Beker van België, red.), zijn die echt nodig dit seizoen?”, stelt coach Tom Van den Bosch zich de vraag. “De Federatie moet nu maar eens goed nadenken. Vrije weekends of rustperiodes zijn er gewoon niet meer. Want wat ons nu overkomt, kan morgen bij een andere club voorvallen. Misschien is het beter om gesloten competities te organiseren, waarbij geen stijgers en dalers zouden zijn. Clubs en spelers moeten in bescherming worden genomen. Laat de bevoegde instanties een noodplan uitwerken hoe het eindklassement er eind april, begin mei moet uitzien. Op dat moment kunnen we zien hoever we geraakt zijn en alsnog de play-offs laten doorgaan. Ik zou al heel blij zijn mochten we de competitie op een zo goed mogelijke manier rondkrijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar laat ons hierover debatteren. Ik hoop dat mijn oproep gehoor krijgt en denk met mijn standpunt niet alleen te staan.”

Spelers individueel schema opleggen

Ondertussen werd heel de spelersgroep aan een test onderworpen en in quarantaine geplaatst. Drie spelers liepen een besmetting op, alle andere geteste leden van de A-kern werden negatief bevonden. ”De trainingen zijn nu voor een tweetal weken opgeschort. Elke speler mag zich eerstdaags aan een individueel programma verwachten. We kunnen niet anders dan er het beste van maken. Onze eerst volgende wedstrijd valt op 10 oktober, tegen Oxaco. Een openingsmatch die zal gepaard gaan met een korte voorbereiding. We moeten de realiteit onder ogen zien en dit aanvaarden. Natuurlijk is dit pech hebben, want we waren niet slecht bezig”, aldus de Gembocoach