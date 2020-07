Extra hinder verwacht aan werken geluidsmuur op E313

Borgerhout

De werken aan de vernieuwing van de geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van Antwerpen-Oost zitten op schema. De aannemer is begonnen met de opbouw van de nieuwe geluidspanelen. Dit weekend, van vrijdagavond 3 tot maandagochtend 6 juli zal er een extra rijstrook ingenomen worden en zal er tijdelijk meer hinder zijn. Het verkeer richting Hasselt moet dan over twee rijstroken de werfzone passeren, één rijstrook minder dan tot nu toe het geval was. Het verkeer in en rond Antwerpen loopt sinds begin deze week bijzonder stroef door een samenloop van verschillende wegenwerken.