Elke twee weken gratis film: Cinema Oost brengt openluchtbioscoop naar Spoor Oost ADA

29 juni 2020

13u55 0 Borgerhout Deze zomer kan je elke twee weken genieten op Spoor Oost van gratis openluchtcinema. Cinema Oost organiseert doorheen de zomervakantie vijf filmavonden voor de hele buurt. De eerste avond vindt plaats op 4 juli en wordt gehost door Futsal Team Borgerhout. De laatste film staat gepland op 29 augustus.

Deze zomer zal er anders uitzien dan gewoonlijk, maar dat houdt nieuwe initiatieven in Borgerhout niet tegen. De Borgerhoutenaar zal tijdens de zomermaanden namelijk kunnen genieten van een nieuwe tweewekelijkse openluchtcinema op Spoor Oost. Twee Borgerhoutenaren Jef van den Bergh en Arne Brinckman trekken vanuit Curieus Bono dit project. “Veel mensen kunnen deze zomer niet op vakantie. Ook wij blijven thuis. We willen dat mensen kunnen genieten van de vakantie in eigen stad en daarom dachten we tijdens de lockdown aan het organiseren van een openluchtcinema op Spoor Oost,” vertelt Jef van den Bergh.

Lokale organisatie als host

De filmavond zelf laten de organisatoren telkens hosten door een organisatie uit de buurt. “De organisaties kiezen de film van die avond en krijgen voor de voorstelling de kans om zich te presenteren aan het publiek. Op die manier brengen we de organisaties in contact met de mensen uit de wijk,” zegt Arne Brinckman. “Voor ons is de verbindende factor van het evenement de prioriteit. We hopen dat Cinema Oost na deze zomer kan uitgroeien tot een jaarlijks initiatief voor en door de Borgerhoutenaar.”

Cinema Oost zal deze zomer vijf keer plaatsvinden. De eerste voorstelling staat deze zaterdag 4 juli gepland. Het rechtbankdrama ‘Just Mercy’, gekozen door Futsal Team Borgerhout, bijt de spits af. Het evenement is volledig gratis, maar door de corona- maartregelen ligt de publiekslimiet op 150 personen. Er moet ook op voorhand gereserveerd worden.

Meer info: www.facebook.com/cinemaoost.