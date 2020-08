Eerste vakantiegangers die terugkeren uit oranje zone laten zich testen in testdorp: “kans is enorm klein maar nemen zekere voor het onzekere” David Acke

22 augustus 2020

16u36 0 Borgerhout Op de eerste dag dat mensen die terugkeren uit een oranje zone, waas het geen stormloop in het testdop op de site van Spoor Oost. Sinds zaterdag kunnen ook vakantiegangers zonder symptomen zich laten testen op het coronavirus. Op die manier moet het dorp de druk op de huisartsenwachtposten drastisch verminderen. Maarten Mulkers (31) en Andrea Paolini (31) uit Antwerpen kwamen net terug uit Zweden. “Midden in de natuur hebben we corona even kunnen vergeten.”

Het is stil om 11 uur op het Spoor Oost. Vrijwilligers zitten te wachten onder hun tentje op de eerste bezoekers. Een autobestuurder rijdt door de wachtpost, laat zich testen en rijdt weg. Aan het loket melden zich vier terugkerende reizigers uit een oranje zone. Ook zij kunnen zich - tegen betaling - laten testen. Eindelijk, wat zowel de huisartsen als initiatiefnemer spoedarts Jan Stroobants waren daar vragende partij voor om de druk op de huisartsen drastisch te verlagen.

Maarten Mulkers (31) en Andrea Paolini (31) uit Antwerpen zijn sinds vrijdag terug na een achtdaagse vakantie in de Zweedse natuur. Omdat Zweden code oranje is, vraagt de overheid dat deze terugkeerders zich laten testen en in quarantaine gaan. Wie dat doet, kan zijn quarantaine van twee weken met enkele dagen inkorten. De tweede test - na een eerste negatieve test - wordt afgenomen na negen dagen, het resultaat is de volgende dag bekend. Dat scheelt dus vier dagen quarantaine.

Hoewel de kans bijzonder klein is dat Maarten en Andrea corona hebben opgelopen in Zweden, laten ze zich dus toch testen in het Testdop op Spoor Oost. “We zijn met de auto gegaan en tijdens onze vakantie hebben we in de natuur gekampeerd. We trokken met de kajak van eiland naar eiland en hebben onze trip echt niemand gezien”, vertelt Maarten.

Collegialiteit

Toch maar voor de zekerheid dan. “Ik moet voor mijn werk wel wat mensen zien en daarom toch maar het zekere voor het onzekere kiezen. Ook al is de kans op besmetting heel klein, ik wil niet die broeihaard op mijn geweten hebben. Het is een zekere vorm van collegialiteit”, zegt Maarten. Voor Andrea is dat minder belangrijk. Als zelfstandige werkt hij van thuis uit. “Ik doe het vooral voor vrienden en familie. Anders kan je hen bijna een maand niet zien. Bovendien heeft mijn zus net een kindje gekregen dus ben ik toch wat extra voorzichtig.”

Wat het koppel wel opviel is de manier waarop ze met de pandemie omgaan in het noorden. “Mensen dragen er geen mondmaskers omdat het niet verplicht is. Er wordt wel afstand bewaard maar ook niet zoals dat hier het geval is. In Denemarken en Zweden zag je nergens maskers. Voor ons was dat wel even wennen”, vertelt Andrea. “Omdat je hier verplicht ben mondmaskers op zak te hebben en ze te dragen in winkels wordt je ook heel de tijd herinnerd aan corona. Eens in onze kajak op het water konden we de pandemie ook snel eventjes vergeten. Dat was een van de belangrijkste redenen waarom we toch op vakantie zijn gegaan”, besluit Maarten.

Registreren

Inwoners van de stad Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem die zijn teruggekeerd uit een oranje zone, kunnen terecht in het testdorp aan Spoor Oost. Ze moeten zich eerst registreren op www.testcovid.be. Vervolgens krijgen ze een QR-code. Die moeten ze samen met het verplichte elektronische reisformulier, het zogenaamde ‘passenger locator form’ en identiteitsbewijs tonen in het testdorp.

De geteste persoon krijgt binnen de 24 tot 48 uur zijn uitslag via de huisarts of op www.mijngezondheid.be. Op basis van de uitslag krijgt de geteste persoon gepaste richtlijnen. Wie positief test, moet onmiddellijk zijn huisarts contacteren.