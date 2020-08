Drukste dag sinds opstart, met dank aan nieuwe regels: 450 mensen laten zich testen in testdorp ADA

23 augustus 2020

17u30 0 Borgerhout Zondag hebben 450 mensen zich in het Antwerpse testdorp laten testen op Covid-19. Dat is meer dan een verdubbeling van het vorige dagrecord van 18 augustus. De stijging komt doordat ook mensen die zijn teruggekeerd uit een oranje zone zich sinds zaterdag kunnen laten testen. Zondag hebben 450 mensen zich in het Antwerpse testdorp laten testen op Covid-19. Dat is meer dan een verdubbeling van het vorige dagrecord van 18 augustus. De stijging komt doordat ook mensen die zijn teruggekeerd uit een oranje zone zich sinds zaterdag kunnen laten testen. Zij nemen de helft van de tests voor hun rekening

Het doel van TestCovid is om mensen zonder COVID-19-symptomen bij de huisarts en op spoeddiensten te scheiden van patiënten met symptomen. Dit neemt heel wat druk weg op de eerste lijn, die zich hierdoor ten volle kan wijden aan zieke mensen. Daarnaast helpt de grootschalige testing om de quarantaine van mensen die terugkeren uit het buitenland in te korten. Dit maakt een groot verschil voor de continuïteit van essentiële overheidsdiensten (brandweer, huisvuilophaling, politie) en bedrijven. Na een tweede negatieve test wordt de quarantaine van twee weken met vier dagen ingekort.

Ik denk dat deze cijfers heel duidelijk de nood tonen aantonen van ons testdorp. Het is een wapen om de pandemie in te dijken en Antwerpen en omgeving te beschermen Schepen Fons Duchateau

450 bezoekers

Zondag lieten 450 mensen zich in het dorp op Spoor Oost testen op corona en daarmee is zondag 23 augustus meteen ook de drukst bezochte dag sinds de opstart van het dorp. Het vorige dagrecord stond op 18 augustus met 204 bezoekers. Van die 450 mensen zijn meer dan de helft (52 procent) vakantiegangers die terugkeren uit een oranje vakantiezone.

“Zonder het testdorp hadden 450 mensen naar de huisarts moeten gaan voor een test, met alle extra werk als gevolg. Om de eerstelijnszorg te helpen, moeten we deze tests zo veel mogelijk bij hen wegnemen. Ik denk dat deze cijfers heel duidelijk de nood tonen aantonen van ons testdorp. Het is een wapen om de pandemie in te dijken en Antwerpen en omgeving te beschermen”, zegt schepen Fons Duchateau.

Sinds zaterdag kunnen ook zij zich laten testen in het testdorp. Hiervoor moeten ze zich eerst registreren op www.testcovid.be. Het e-ticket met hun afspraak moeten ze samen met een identiteitsbewijs en hun Passenger Locator Form voorleggen in het testdorp. Zich spontaan ter plaatse aanbieden voor een test kan niet.