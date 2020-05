Drugsdealers riskeren 15 jaar cel voor neersteken van concurrenten Patrick Lefelon

14 mei 2020

22u50 1 Borgerhout Maroan en Zakaria A. verdienen volgens de procureur een celstraf van 15 jaar voor het neersteken van hun concurrenten Faysal en Mohamed Y. De mannen kregen het in de buurt van de Bevrijdingstunnel met elkaar aan de stok. Een auto werd klemgereden waarna het tot een steekpartij kwam.

De twee verdachten Maroan en Zakaria A. zijn actief in de drugshandel. Zij beweerden dat hun concurrenten Mohamed en Faysal Y. een klantenlijst van hen hadden gestolen. De twee groepen hadden ook ruzie over wie in welke regio drugs mocht verkopen.

Bijna een jaar geleden, op 24 mei rond middernacht, kwam het tot een confrontatie op de A12 aan de Bevrijdingstunnel. Eén van de auto’s werd klemgereden waarop enkele inzittenden uitstapten. Een dader trok een mes en stak twee mannen uit Borgerhout neer. Faysal en Mohamed Y. raakten zwaar gewond door messteken in de buik.

De twee slachtoffers werden zwaar gewond in een auto gelegd en gedumpt aan de ingang van het Erasmus ziekenhuis. Zij overleefden de aanval.

Donderdagmiddag werd de zaak voor de strafrechter gebracht. De twee verdachten Zakaria en Maroan A. zitten nog steeds in voorhechtenis met een elektronische enkelband. De procureur vordert 15 jaar cel tegen het tweetal.

De rechter doet op 26 mei uitspraak.