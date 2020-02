Drugscafé op Turnhoutsebaan drie maanden langer gesloten BJS

12 februari 2020

17u12 0 Borgerhout Het college van de stad Antwerpen heeft het besluit van de burgemeester om café Darkoum op de Turnhoutsebaan in Borgerhout te sluiten. De zaak, die al gesloten is sinds 12 november 2019, blijft nog drie extra maanden dicht, tot en met 11 mei 2020, wegens nieuwe illegale feiten.

Tegen het café op de Turnhoutsebaan, dat in 2016 al eens eerder gesloten werd omwille van druggerelateerde activiteiten, loopt momenteel een bestuurlijke sluiting. “Nadat de beslissing tot deze sluiting genomen werd, hebben er zich opnieuw vaststellingen van drugfeiten voorgedaan op basis waarvan de verlenging van de sluitingsmaatregel mogelijk is”, zegt de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Zo bleek uit een nieuwe controle, die gebeurde vlak voor de sluitingsperiode inging op 12 november 2019, dat er in de rookruimte een doordringende geur van cannabis hing en er openlijk cannabis gerookt werd. In de asbak lagen een aantal opgerookte joints en er lag een joint op tafel. Bovendien reageerde een drugshond op verschillende plaatsen. Naast de uitbater, die aanwezig was tijdens de controle en een gebruikershoeveelheid cannabis bezat, waren er nog vijf aanwezigen in de rokersruimte waarvan drie personen een gebruikershoeveelheid drugs bij zich hadden. Het café werd hierna gerechtelijk verzegeld.