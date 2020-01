Dronken man steelt uit voertuig en wordt nadien aan de kant gezet op de Ring Sander Bral

11 januari 2020

17u46 0

Een getuige verwittigde in de nacht van vrijdag op zaterdag de politie omdat hij een man had zien inbreken in een geparkeerde wagen op De Schans in Borgerhout. Ter plaatse kon de politie vaststellen dat twee ramen van een geparkeerde wagen waren ingeslagen en dat er vermoedelijk werkmateriaal was gestolen. Er werden aan het gebroken glas ook bloedsporen aangetroffen. De getuige kon een beschrijving van het vluchtvoertuig van de verdachte geven. Dat werd door een interventiepatrouille opgemerkt op de Binnensingel. Op de Ring kon het voertuig aan de kant gezet worden. De 32-jarige bestuurder was gewond aan de hand, voldeed aan de persoonsbeschrijving en in zijn voertuig werden enkele werktuigen aangetroffen. “Als kers op de taart legde hij een positieve ademtest af”, klinkt het bij de politie. “De man werd gearresteerd voor verder onderzoek.”