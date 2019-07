Drie kinderen ziek door vervuild drinkfonteintje op Antwerps Krugerplein Drinkwatermaatschappij Water-link bevestigt besmetting door bacteriën en sluit fonteintje af Jonathan Bernaerts

08 juli 2019

03u00 0 Borgerhout In Borgerhout zijn drie kinderen ziek geworden nadat ze van een drinkfonteintje op het Krugerplein hadden gedronken. Volgens drinkwatermaatschappij Water-link is er sprake van een bacteriologische besmetting. Naar de oorzaak van het probleem is het voorlopig gissen.

De feiten gebeurden vorige week woensdag op het Krugerplein in Borgerhout. “Mijn 16-jarige zoon en zijn twee vrienden waren in de late namiddag op het pleintje aan het basketballen geweest. En zoals ze dat altijd doen, hadden ze na afloop hun dorst gelaafd aan het openbaar drinkfonteintje naast het basketveld”, vertelt mama Katelijne Loete.

In het midden van de nacht kwam mijn zoon naar me toe om te zeggen dat het echt niet meer ging. We zijn dan naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gegaan, waar de dokters irritatie van de maagwand vaststelden. Om de pijn te drukken werden pijnstillers voorgeschreven, maar verder konden we niet veel doen. De pijn was na 24 uur weg Katelijne Loete

Nadat de drie vrienden van het water hadden gedronken, voelden ze zich niet lekker. Later stak hevige maagpijn de kop op. “In het midden van de nacht kwam mijn zoon naar me toe om te zeggen dat het echt niet meer ging”, gaat Katelijne verder. “We zijn dan naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gegaan, waar de dokters irritatie van de maagwand vaststelden. Om de pijn te drukken werden pijnstillers voorgeschreven, maar verder konden we niet veel doen. De pijn was na 24 uur weg, maar de dag daarna was mijn zoon nog vermoeid en ietwat belabberd. Hij is dus toch wel twee dagen ziek geweest. Ook bij de vrienden van mijn zoon is de maagpijn na een tijdje – bij de ene al wat sneller dan de andere - vanzelf weggegaan.”

Water-link belt mama zelf op

De link tussen de maagklachten en het water uit het fonteintje was natuurlijk snel gelegd. Omdat Katelijne wilde vermijden dat andere kinderen uit de buurt ook ziek zouden worden, verwittigde ze daags nadien de Antwerpse stadsdiensten die op hun beurt drinkwatermaatschappij Water-link in kennis stelden.

“Ik had niet verwacht nog iets te vernemen, maar toch werd ik enkele dagen later opgebeld door Water-link”, zegt Katelijne. “De persoon aan de lijn informeerde eerst naar de toestand van de zieke kinderen, wat ik erg kon appreciëren. Daarna vertelden ze me dat er stappen waren ondernomen.”

Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat de bacteriologische parameters verhoogd waren en dat het water ook troebel zag. Het fonteintje is grondig gespoeld en daarna waren de resultaten zichtbaar beter. Het fonteintje is tot op heden buiten werking Ben De Smet

Er bleek wel degelijk iets niet in orde met het water uit het specifieke fonteintje, waardoor Water-link besliste om het onmiddellijk af te sluiten. Ben De Smet, ingenieur bij Water-link: “Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat de bacteriologische parameters verhoogd waren en dat het water ook troebel zag. Het fonteintje is grondig gespoeld en daarna waren de resultaten zichtbaar beter. Het fonteintje is tot op heden buiten werking.”

Naar de oorzaak van de besmetting is het voorlopig gissen. “Vaak gebeurt een dergelijke bacteriologische infectie na werken in de buurt en is het het gevolg van een menselijke fout”, zegt De Smet. “Maar omdat er in dit geval geen werken bezig zijn, kan dat niet de oorzaak zijn. Er zijn stalen genomen voor verder onderzoek. Mogelijk komt er in de loop van de week meer duidelijkheid. Mogelijk zeg ik, want soms wordt de oorzaak van een besmetting nooit achterhaald.”

