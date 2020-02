Drie gewonden bij botsing tussen bus en auto op Turnhoutsebaan Sander Bral

17 februari 2020

Bij een ongeval met een bus op de Turnhoutsebaan in Borgerhout zijn zaterdagavond drie lichtgewonden gevallen. Een auto maakte linksomkeer op de Turnhoutsebaan. De bestuurder had niet gezien dat er een bus staduitwaarts kwam aangereden. De bus reed vol in de linkerflank van de personenwagen. Op de bus zaten maar enkele passagiers. Zij bleven ongedeerd. De chauffeur van de bus en de twee inzittenden van de auto raakten wel gewond. De ziekenwagen bracht hen met lichte kwetsuren naar het ziekenhuis. Gezien de locatie van het ongeval ondervond het tramverkeer er ongeveer een half uur hinder. De auto die dwars over de tramsporen belandde, moest getakeld worden.