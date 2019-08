Districtsschepen Stephanie Van Houtven verlaat actieve politiek: “Maar ik blijf voor altijd sp.a’er” David Acke

05 augustus 2019

17u01 0 Borgerhout Stephanie Van Houtven (36) verlaat de actieve politiek om haar carrière een nieuwe wending te geven. De Borgerhoutse districtsschepen voor sp.a startte in 2013 in het Borgerhouts districtscollege, eerst als districtsschepen (2013–2015), vervolgens als districtsburgemeester (2016–2018). Sinds juni 2015 is Van Houtven ook nationaal ondervoorzitter voor sp.a en ‘running mate’ van John Crombez.

Na zeven jaar actieve politiek is het voor Stephanie Van Houtven welletjes geweest. De sp.a-politica voelt dat het tijd is voor een nieuwe wending in haar professionele carrière.

“Het spreekt voor zich dat deze beslissing niet over één nacht ijs is gegaan maar wanneer het dan uiteindelijk ook uitgesproken wordt, is het wel emotioneel”, vertelt Van Houtven, die in één adem haar partij bedankt voor alle kansen die ze kreeg. “De ervaringen die ik heb mogen opdoen als districtsschepen en -burgemeester en als ondervoorzitter zijn van onschatbare waarden voor mijn verdere professionele carrière.”

Dat Van Houtven nu stopt betekent overigens niet dat de partij niet meer op haar zal kunnen rekenen achter de schermen. “Ik ben en blijf een sp.a’er”, lacht ze.

Geen half werk

Sinds enkele maanden volgt Van Houtven intensief loopbaanbegeleiding om te ontdekken welke richting ze met haar carrière wil uitgaan. Aanvankelijk wilde Van Houtven zich heroriënteren en toch actief blijven als politica. Maar die combinatie bleek al gauw niet haalbaar. “Ik hou niet van half werk. Als ik me engageer voor iets dan ga ik daar ook de volle honderd procent voor. Het werd duidelijk dat ik me enkel kan heroriënteren door volledig afscheid te nemen van de actieve politiek. Ik geef mijn mandaat als districtsschepen terug aan de partij en zal eveneens ontslag nemen uit de Borgerhoutse districtsraad.”

Maar waar die toekomst ligt, is momenteel nog een groot vraagteken. “Mijn grootste nachtmerrie is dat ik ergens een hele dag achter een computer beland. Dat zie ik niet zitten. Menselijk contact blijft een belangrijk punt voor mij.”

Opvolger aanduiden

Het Borgerhouts partijbestuur van sp.a zal in de loop van de komende weken beslissen wie Van Houtven zal opvolgen als districtsschepen. Tot die tijd zal Van Houtven haar werkzaamheden voortzetten, en de overdracht voorbereiden. Het mandaat van Van Houtven als nationaal ondervoorzitter loopt dit najaar ten einde. In september start de procedure voor de nationale voorzittersverkiezingen van sp.a. Begin november worden de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter bekend gemaakt.

Zoals dat hoort bij een afscheid, moet er ook even over de schouder gekeken worden. Maar een politiek hoogtepunt, dat kan ze niet in een-twee-drie zeggen. “Ik kan zeven jaar politiek niet samenvatten in één moment. Wat ik wel altijd geweldig heb gevonden in het Borgerhoutse bestuur, is dat de neuzen allemaal altijd in dezelfde richting stonden. Zowel tijdens de vorige legislatuur als de huidige.”