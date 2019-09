Districtshuis Borgerhout wil open huis worden en lanceert luisterverhaal over geschiedenis ADA

03 september 2019

13u26 0 Borgerhout Als eerste district van Antwerpen heeft het districtshuis van Borgerhout haar eigen luisterverhaal dat bezoekers meeneemt doorheen het huis met een hoorspel. Het doel is om de mensen hun districtshuis te leren kennen en het meteen ook open te stellen voor iedereen.

Productiehuis ‘Huis van Eustachius’ ontwikkelde op vraag van district Borgerhout een luisterverhaal over de geschiedenis van het districtshuis op het Moorkensplein. Stem van dienst is trotse Borgerhoutenaar Johan Petit. Hij kroop in de huid van Oscar, een bode die echt bestaan heeft. Aan de hand van weetjes en anekdotes loodst hij de luisteraar doorheen de geschiedenis van het districtshuis. Ook Dahlia Pessemiers-Benamar, Jaouad Alloul, Hind Eljadid, Jeroen Medaer en Kamal Kharmach verleenden hun stem aan het luisterverhaal.

“Dit luisterverhaal is een ode aan een van de mooiste districtshuizen van de stad. Het districtshuis van Borgerhout heeft niet alleen een onschatbare architecturale waarde, het is de plek waar de Borgerhoutenaars vorm geven aan hun gemeenschappelijkheid. En toch kennen heel weinig mensen het gebouw en dat is jammer. Mensen zijn altijd verbaasd over de schoonheid. Met dit verhaal willen we van ons districtshuis een open huis maken”, vertelt districtsburgemeester Marij Preneel.

Naast de audiorondleiding kan men tijdens Open Monumentendag ook deelnemen aan gegidste rondleidingen. Bezoekers hebben de keuze uit zogenaamde blitzbezoeken van een half uur of uit langere rondleidingen van ongeveer anderhalf uur.

“Zondag is de première tijdens Open Monumentendag. Dan zullen bezoeker voor de eerste keer de rondleiding kunnen doen. Omdat het verhaal erg leuk verteld is, kan iedereen ervan genieten, jong en oud. Aan de hand van kleinte weetjes leer je leuke aspecten over het districtshuis. Wist je bijvoorbeeld dat er ooit mensen in woonden?” vertelt schepen voor Cultuur Stephanie Van Houtven.

Na Open Monumentendag zal dit gratis luisterverhaal op vaste momenten beschikbaar blijven voor bezoekers: elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en elke laatste maandag van de maand van 13.30 tot 19.30 uur. De toegang is gratis maar geïnteresseerden moeten minstens een week op voorhand inschrijven op www.borgerhout.be.