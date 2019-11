District schrapt subsidies voor Grote Prijs Sofie Goos: “Een elitewedstrijd ondersteunen? Dat past niet meer in ons beleid” Jonathan Bernaerts

16 november 2019

11u21 1 Borgerhout Het district Borgerhout schrapt de subsidies voor de Grote Prijs Sofie Goos, de wielerwedstrijd voor elitedames die jaarlijks in Borgerhout wordt gehouden. De wedstrijdorganisatie is ‘not amused’. “Het district legt een hypotheek op het voortbestaan van ons succesvol en drukbezocht evenement.”

De Grote Prijs van Borgerhout is een begrip in het Antwerpse district. De wielerwedstrijd werd in 1933 voor het eerst gehouden in de straten rond het Te Boelaerpark. Na jarenlange afwezigheid werd het evenement in 2016 opnieuw gelanceerd. Ditmaal onder de naam GP Sofie Goos, naar de populaire triatlete die het meterschap opnam. De wielerwedstrijd voor elitedames veroverde al snel een plek op de internationale sportkalender. Op de jongste editie tekende zelfs een Australisch team present.

De bevoegdheden van de districten zijn uitgebreid maar helaas zijn de middelen niet gevolgd. We moeten dus keuzes maken over welke sportinitiatieven we al dan niet ondersteunen. Luc Moerkerke

De organisatie van de GP Sofie Goos 2020 komt echter in het gedrag. Het Borgerhoutse districtsbestuur besliste immers om het evenement geen subsidies meer te geven. Vorig jaar ontving de organisatie nog 8.000 euro.

“Dit is een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing”, reageert districtsschepen voor Sport en Middenstand Luc Moerkerke (Groen). “De bevoegdheden van de districten zijn uitgebreid maar helaas zijn de middelen niet gevolgd. We moeten dus keuzes maken over welke sportinitiatieven we al dan niet ondersteunen. En in onze ogen hoort een wielerwedstrijd voor elitedames niet helemaal thuis in het districtsbeleid dat zich richt op breedtesport (sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis, red.).”

Moerkerke onderstreept dat het district heel wat andere sportinitiatieven en verenigingen wél blijft ondersteunen. “Zwemclub Zola of basketbalclub Gembo bijvoorbeeld. Zij bereiken elke week een heel aantal kinderen en jongeren en leveren grote inspanningen om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Ook laagdrempelige sportevenementen zoals de KrugerKross en de Reuzenloop ondersteunen we graag. Net als de amateurkoers Reuskens Trofee, die vlak voor de GP Sofie Goos wordt gehouden.”

Blijkbaar is het district niet meer geïnteresseerd in de promotie van het vrouwenwielrennen, dat nochtans erg in de lift zit. Organisatie GP Sofie Goos

De organisatie van de GP Sofie Goos is allesbehalve gelukkig met de beslissing om de subsidies te schrappen. “Deze beslissing legt een hypotheek op het voortbestaan van het succesvol en drukbezocht evenement in de wijk rond het Te Boelaerpark in Borgerhout”, klinkt het. “Blijkbaar is het district niet meer geïnteresseerd in de promotie van het vrouwenwielrennen, dat nochtans erg in de lift zit. En hoeven ze bijhorende extra inkomsten voor de plaatselijke middenstand ook al niet. Ook qua ‘city marketing’ zet men hier een stap terug. De GP Sofie Goos stelt het district elk jaar weer in een positief daglicht.”

De organisatie gaat nu alles in het werk stellen om de volgende GP Sofie Goos, in de zomer van 2020, toch te laten doorgaan. “Met de hulp van onze trouwe sponsors en de extra investeerders moet dit zeker mogelijk zijn.”