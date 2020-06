District Borgerhout vraagt corona zomercoördinator om de zomer in goede banen te leiden

District Borgerhout vraagt corona zomercoördinator om de zomer in goede banen te leiden ADA

15 juni 2020

10u34 0 Borgerhout Door de coronacrisis zullen Antwerpenaars meer in hun stad moeten blijven en dus is een lokaal zomeraanbod erg belangrijk. Het district Borgerhout vraagt de stad daarom om te investeren in een corona zomercoördinator per district maar ook om de de budgetten van afgelaste stadsevents naar districten te laten vloeien voor een lokaal zomeraanbod.

“De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat wijkgericht en lokaal werken noodzakelijk is. In haar bestuursakkoord haalde de stad Antwerpen dit ook aan en beloofde ze in te zetten op sterke wijken. Maar in de praktijk wordt aan het bestuursniveau dat hiervoor het meest geschikt is, de districten, volledig voorbijgegaan”, zegt het districtsbestuur van Borgerhout.

Om de staycation in Antwerpen in goede banen te leiden, heeft het districtsbestuur daarom een concreet voorstel. “Geef ieder district een corona zomercoördinator die de lokale kleinschalige activiteiten kan mogelijk maken, rekening houdend met de heersende coronamaatregelen”, zegt schepen Ben Van Duppen (PVDA). “Het personeel en de middelen voor deze activiteiten kunnen perfect komen van de afgelaste grote stadsevents.”

Zo een corona zomercoördinator kan alle verschillende kleinschalige lokale culturele, jeugd, sport en cultuur activiteiten ondersteunen maar er ook op toezien dat de activiteiten op elkaar inspelen en op zoek gaan naar aanbieders in wijken waar er geen aanbod is. “Daarnaast kan zo iemand ook uitzoeken hoe ideeën van burgers en organisaties in de praktijk gebracht kunnen worden, rekeninghoudend met de steeds veranderende coronaregels. Best zou hij of zij ook zeggenschap krijgen over hoe straten autoluw gemaakt kunnen worden om activiteiten mogelijk te maken”, aldus Van Duppen. Tot slot zou zo een coördinator het aanbod en werk van de districtsconsulenten voor jeugd, sport, cultuur en senioren, die al sinds het beging van de coronacrisis overuren draaien, ondersteunen.