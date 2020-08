District Borgerhout gaat op zoek naar creatieve zielen voor realisaties buurtprojecten ADA

22 augustus 2020

12u41 0 Borgerhout Het district Borgerhout gaat op zoek naar creatieve makers voor het Wijklabo Moorkensplein. In een wijklabo krijgen bewoners een budget voor buurtprojecten van 100.000 euro. Het eerste Wijklabo loopt in de wijk rond het Moorkensplein. Nu is het tijd om de voorstellen uit de wijk concreet vorm te geven.

In de periode tussen december 2019 en januari werd nagedacht over welke thema’s belangrijk zijn voor deze wijk. Februari was de maand van de inspraak. Gedurende de hele maand werd op verschillende manieren gepolst naar de ideeën van bewoners. Iedereen kon zijn mening kwijt.

Op de eerste grote bijeenkomst van het Wijklabo werden deze ideeën en wensen nagelezen en besproken. Er kwamen vier voorstellen uit de bus. ‘Nice to meet you’, een reizend plein in de wijk als een veilige speel- en ontmoetingsplek. Het tweede voorstel is ‘Proper en groen maakt gelukkig’. Door constructies zoals minituintjes of plantsoenen extra voetpaduitstulpingen creëren. ‘Heel het jaar feest’ is het derde voorstel. In elke straat wordt een ‘parklet’ voorzien. Dat is een ontmoetingsplek op een parkeerplaats. In de vorm van een microtuintje, voorzien van uitklapbare banken waaronder een fietsenstalling beschikbaar is. En tot slot is ‘Tonnen groen’. Elke straat in de wijk krijgt twee regentonnen. Deze tonnen worden bekleed met hout, met daarop bv. streetart of een gedicht, of krijtverf zodat er dagelijks andere tekeningen op gemaakt kunnen worden door kinderen uit de buurt. Boven op de constructie en de ton komt eetbaar groen.

De kerngroep van het Wijklabo en de ambassadeurs van de voorstellen gaan nu op zoek naar creatieve makers, die een of meerdere voorstellen kunnen omzetten naar een concreet project. Als het voorstel in het najaar wordt gekozen, kunnen ze het ook realiseren. Op 20 september worden de vier ideeën voorgesteld door hun ambassadeurs. Er is ruimte voor vragen en nog meer brainstorm tot alles duidelijk is en jullie er praktisch mee aan de slag kunnen.

Heb jij interesse om te komen luisteren naar de voorstellen van de wijk en samen met andere makers te brainstormen over het hoe, wat en waarmee? Dan ben je van harte welkom op het ‘Makersontbijt’ van het Wijklabo.Makersontbijt, 20 september om 11 uur. Districtshuis: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout.