District Borgerhout en huisartsenpraktijken slaan handen in elkaar en openen tijdelijke coronatestpost ADA

23 juli 2020

11u44 0 Borgerhout Om de golf aan nieuwe coronagevallen te kunnen indijken, openen twee grote huisartsenpraktijken samen met het District Borgerhout tijdelijk een coronatestpost. Deze aparte post laat toe om de grote vraag aan coronatesten op korte termijn op te vangen en tegelijk in de eigen praktijk de gewone zorg te kunnen verderzetten.

Sinds het vorige week duidelijk werd dat onder meer het district Borgerhout geraakt was door een nieuwe uitbraak van het coronavirus, staat de telefoonlijn van de huisartsen roodgloeiend. De huisartsenwachtpost werd dit weekend al overspoeld door mensen die zich moesten laten testen. Bovendien ligt het triagecentrum voor Borgerhout in Deurne, waardoor veel patiënten de tram nemen om er heen te gaan, wat ook niet de meest veilige situatie is. Daarom vroeg de huisartsenkring aan de grote praktijken om zo veel mogelijk zelf te testen.

De praktijk Huisartsengroep uit de Eliaertstraat in Borgerhout heeft zo’n 10.000 patiënten, maar haar gebouw laat niet toe om op een veilige manier de covid-19 patiënten van de reguliere patiënten te scheiden. Ook de praktijk Medilaar aan het Laar ervaart dezelfde problemen. Daarom gingen ze samen met het District Borgerhout op zoek naar een geschikte locatie en kwamen terecht in een stadsgebouw in de Kattenberg dat hiervoor tijdelijk kon worden vrijgemaakt. Vanaf donderdag 23 juli zullen patiënten op afspraak kunnen langskomen voor een covid test. Afspraak maken ze via hun eigen huisarts.

Districten zijn strikt genomen niet bevoegd voor gezondheidszorg, maar het bestuur van Borgerhout besloot toch te handelen. “Ik ben blij dat we snel tot deze oplossing zijn kunnen komen om de huisartsen te ondersteunen. De praktijken hebben samen meer dan twintig duizend patiënten, dus dan is alle hulp welkom”, zegt Ben Van Duppen (PVDA), districtsschepen voor senioren. “De stijging in het aantal gevallen is verontrustend en uit de eerste golf leerden we dat op tijd testen zeer belangrijk is, dat maken we hier nu mee mogelijk. Maar ook het opsporen van contacten moet lokaal gebeuren om de pandemie in te dijken. Dit soort lokale samenwerkingen zijn essentieel in het bestrijden van deze tweede golf.”