District Borgerhout en huisartsengroep openen tweede coronatestpost in Eco Café van Ecohuis: “Aantal tests kan nu verdubbeld worden” ADA

06 augustus 2020

12u15 0 Borgerhout Na de coronatestpost in de Na de coronatestpost in de Kattenberg heeft de huisartsengroep uit de Eliaertsstraat en de de praktijk Medilaar wat verderop aan het Laar, een tweede coronatestpost geopend in het Eco Café in het Ecohuis op de Turnhoutsebaan. Van in het begin was duidelijk dat er extra capaciteit nodig was om de grote vraag naar tests aan te kunnen. Dankzij de opening van deze nieuwe locatie kan het aantal tests per dag verdubbeld worden tot zo een 250 per dag.

Nog voor de opening van de coronatestpost in de Kattenberg was het al duidelijk dat deze post de grote vraag naar coronatests niet zou kunnen beantwoorden en dat de capaciteit minstens verdubbeld zou moeten worden. De coronatestpost in de Kattenberg kwam er om ervoor te zorgen dat potentiële Covid-19-patiënten gescheiden kunnen worden van de reguliere patiënten. “We worden overspoeld. De telefoon staat roodgloeiend. Mensen worden ook ongeduldig”, zei arts Kristien Frijns twee weken geleden bij de opstart van de testpost.

Omdat de vraag zo groot is, heeft het district Borgerhout in samenspraak met de artsen nu een tweede testpost geopend in het Eco Café aan het Ecohuis op de Turnhoutsebaan. “We waren al een tijdje op zoek naar een extra locatie en omdat de huur met de uitbater van het Eco Café ten einde liep, kwam dat gebouw vrij en besloten we hier een extra testpost in te richten. Bovendien is het een bekend gebouw en is het ook volledig gefaciliteerd”, vertelt schepen Ben Van Duppen (PVDA). “Dankzij deze extra post kunnen er nu vier in plaats van twee artsen mensen testen op het coronavirus en verdubbelt het aantal tests naar 250 per dag.”

Enkel patiënten die ingeschreven zijn bij een van de twee artsenpraktijken kunnen er terecht om zich te laten testen op corona.