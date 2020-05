Dievenbende loert op oudjes met veel geld Belga/PLA

21 mei 2020

15u38 0 Borgerhout Vijf leden van een Oost-Europese bende zijn in Antwerpen veroordeeld voor een reeks overvallen en inbraken. Volgens de rechtbank hadden ze net als een “wolvenroedel” de fysiek en mentaal kwetsbaren geviseerd. Er werden celstraffen van drie jaar deels met uitstel tot zes jaar effectief opgelegd.

De bende had in februari 2017 ingebroken in een appartement in Oostende. Ze waren de bejaarde bewoners kort daarvoor tegen gekomen in een benzinestation en hadden gezien dat ze dure juwelen droegen. De beklaagden waren hen achterna gereden. In het appartement hadden ze de sleutel en het adres van hun woning in Sint-Pieters-Woluwe gevonden. Ook daar braken ze in en maakten ze een kluis buit met juwelen en munten ter waarde van bijna 71.000 euro.

In april 2017 belden twee bendeleden aan bij een 84-jarige vrouw in Borgerhout. Toen het slachtoffer de deur opende, werd ze naar binnengeduwd en naar de slaapkamer gesleurd. Ze gooiden haar op bed, deden haar halsketting af en vroegen waar ze haar andere juwelen bewaarden. De overvallers gingen uiteindelijk met drie halskettingen en twee hangers aan de haal. Later zou blijken dat de bende haar al een tijdje in de gaten hield, nadat ze haar met een diamanten ring gespot hadden in een horecazaak.

Wolvenroedel

In juni 2017 maakten ze opnieuw een slachtoffer. Een 83-jarige vrouw werd vlak voor haar woning in Deurne op de grond geduwd en beroofd van haar handtas. Daarin stak 3.000 euro die ze kort daarvoor van haar rekening had gehaald. Op camerabeelden was te zien hoe ze door drie bendeleden naar huis was gevolgd.

Een maand later stalen ze de bankkaart van een 80-jarige man in Kruibeke, waarmee ze 450 euro afhaalden. Het laatste slachtoffer in de rij was een 54-jarige man uit Schoten, die verlengd minderjarig werd verklaard. De bende had zijn mentaal zwakke toestand misbruikt om hem 6.000 euro af te troggelen onder het mom van een lening die zou terugbetaald worden.

“Met het oog op snel en makkelijk geldgewin vormden beklaagden een ware wolvenroedel, die zich in het bijzonder richtte op fysiek of mentaal kwetsbare personen”, stelde de rechtbank. De beklaagden werden veroordeeld tot het betalen van bijna 60.000 euro aan schadevergoedingen.