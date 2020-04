De Roma sluit deuren voor rest van seizoen: “Financieel gaan we door een moeilijke periode” ADA

28 april 2020

10u07 1 Borgerhout Door de coronamaatregelen sluit De Roma de deuren voor de rest van het seizoen. Alle geplande concerten, films en activiteiten in mei en juni worden verplaatst of geannuleerd. Tickethouders krijgen een mailtje met meer info. De heropening van De Roma is gepland voor begin september.

“Het is met pijn in het hart dat we onze deuren gesloten moeten houden”, zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx. “We missen ons publiek, onze vrijwilligers, onze artiesten, onze mooie zaal. Maar onze gezondheid komt op de eerste plaats, alle begrip daarvoor. Ondertussen bouwen we achter de schermen volop verder aan de kalender voor dit najaar. Die begint al aardig gevuld te geraken met tal van artiesten om naar uit te kijken.” Het volledige overzicht is te vinden op www.deroma.be.

Deze beslissing is een grote domper voor De Roma die sinds drie jaar volledig schuldenvrij is. “Financieel gaan we door een moeilijke periode”, aldus Dierckx. “We roepen ons publiek daarom op om tickets te blijven kopen, ook al vinden de concerten pas plaats binnen een paar maanden. Mensen kunnen ons ook steunen met een gift, de aankoop van een waardebon of door hun tickets van geannuleerde of uitgestelde concerten te doneren. Ondertussen doen we er alles aan om ons publiek na de zomer opnieuw met open armen en op een veilige manier te verwelkomen.”