De Roma kondigt extra concert van Randy Newman aan BJS

18 september 2019

15u33 0 Borgerhout Het concert van de Amerikaanse componist en zanger Randy Newman op 17 juni 2020 in De Roma in Borgerhout was vanmorgen op enkele uren helemaal uitverkocht. Er komt daarom een extra concert bij, op 18 juni.

Randy Newman (75) mag met recht en reden worden beschouwd als een van de grootste liedjesschrijvers ooit. Helaas voor de fans moest de Amerikaan vorig jaar twee geplande concerten in De Roma annuleren. Er komt gelukkig een herkansing en wel op 17en 18 juni 2020.

Newmans repertoire is zeer veelzijdig. Hij schreef hits voor zichzelf (‘Short People’, ‘Rider In The Rain’) en voor andere groten. En hij scoorde ook met filmmuziek, denk maar aan ‘Ragtime’ of ‘Toy Story’, met het mooie ‘You’ve Got A Friend In Me’. Newman verzamelde twintig Oscarnominaties en zes Grammy Awards. Zijn scherpe, ontroerende en soms sarcastische teksten bekoren een groot publiek. Op zijn laatste plaat ‘Dark Matter’ toont hij dat er nog steeds geen sleet zit op zijn universum, met negen songs over onder meer de Kennedy-broers en Vladimir Poetin.

Tickets zijn te koop via www.deroma.be, 03/6001660 en Fnac.