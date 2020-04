De Roma: “Kans is klein dat deuren dit voorjaar nog open gaan” ADA

16 april 2020

10u23 0 Borgerhout Het management achter De Roma acht de kans heel klein dat de deuren van het cultuurhuis dit voorjaar nog zullen opengaan. “Het is met pijn in het hart dat we onze deuren momenteel gesloten moeten houden. We missen ons publiek, onze vrijwilligers, onze artiesten, onze mooie zaal.”

“Het nieuws dat de festivalzomer van 2020 niet doorgaat, raakt ons als muziekliefhebbers in het hart. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste beslissing is, maar onze gedachten zijn bij de vele collega’s van al die mooie zomerfestivals en de technici, productiemedewerkers, artiesten, vrijwilligers en zoveel meer die hun zomer in rook zien opgaan”, klinkt het bij De Roma.

In hoeverre de nieuwe maatregelen een invloed zullen hebben op de geplande concerten in De Roma is nog onduidelijk “maar de kans is klein dat De Roma dit voorjaar nog haar deuren zal openen. We volgen de situatie op de voet, en van zodra er duidelijkheid is over de geplande concerten in mei en juni krijgen tickethouders een bericht.”

“Het is met pijn in het hart dat we onze deuren momenteel gesloten moeten houden. We missen ons publiek, onze vrijwilligers, onze artiesten, onze mooie zaal. Maar onze gezondheid komt op de eerste plaats, alle begrip daar voor. Ondertussen bouwen we achter de schermen volop verder aan onze kalender voor dit najaar. Die begint al aardig gevuld te geraken met tal van artiesten om naar uit te kijken. Het volledige overzicht vind je op onze website.”

Financieel is dat ook voor De Roma een bittere pil die ze moeten slikken. Je kan De Roma steunen door toch al een ticket te kopen voor concerten die pas over enkele maanden zullen plaatsvinden of je kan een gift doen.