De Roma is terug (maar voorlopig enkel online): nieuwe interviewreeks focust op onderwijs in tijden van corona ADA

18 mei 2020

11u45 0 Borgerhout De Roma keert terug na een verplichte afwezigheid door het coronavirus met een nieuwe online interviewreeks De Roma Talks. Met deze interviewreeksen wil het cultuurhuis zijn rol blijven spelen in het maatschappelijk debat. De eerste editie staat in het teken van onderwijs in tijden van corona.

De Roma is terug, al is het nog even vanop een aanvaardbare afstand. Met de nieuwe online interviewreeks De Roma Talks wil de volksschouwburg in Borgerhout ook in coronatijden haar rol blijven spelen in het maatschappelijk debat. De eerste editie van De Roma Talks staat in het teken van Onderwijs in tijden van corona.

“Met De Roma Talks willen we een stem geven aan mensen die (te) weinig aan bod komen om zo een verfrissende blik te werpen op het publieke debat”, legt maatschappelijk programmator van De Roma Joyce Loir uit. “In verschillende interviews ontrafelen we telkens een actueel thema door het vanuit nieuwe, verrassende invalshoeken te bekijken. We gaan op zoek naar waar het schuurt, naar de pijnpunten, naar waar het beter kan.”

Kansarm

In de eerste reeks interviews komt onderwijs in tijden van corona aan bod. “We zoeken uit wat de impact is van de genomen coronamaatregelen op verschillende actoren binnen het onderwijs, maar ook wat de visie, meningen, inzichten zijn op de verschillende voorstellen die nu op tafel liggen”, zegt Joyce Loir. “Zo kunnen veel leerlingen in het afstandsonderwijs goed hun plan trekken, maar een hele hoop anderen hebben daar de infrastructuur of ondersteuning niet voor, wat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen alleen maar vergroot. De stijging van kindermishandeling is bovendien frappant. Ook als de scholen weer opengaan moet er dus veel aandacht zijn voor het psychosociale welzijn van de kinderen. Verder wordt er in de exitstrategie met geen woord gerept over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Dit zijn maar enkele voorbeelden van topics die aan bod komen.”

Voor al deze vragen, bedenkingen, verzuchtingen interviewde kunst- en communicatiewetenschapper én jeugdexperte Esther Hoedemakers vijf geëngageerde, gepassioneerde en inspirerende mensen voor de camera in de grote zaal van De Roma. De interviews worden de komende weken gepubliceerd op de website van De Roma en via Facebook.

Meer info over De Roma Talks en een bundeling van alle interviews: www.deroma.be/talks.