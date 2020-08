De Roma blijft ondanks versoepelingen toch heel 2020 dicht: “Enige kans om te overleven” David Acke

18 augustus 2020

10u17 44 Borgerhout Concertzaal en volksschouwburg De Roma houdt de deuren de rest van het jaar gesloten. "Dit is onze enige kans om deze crisis op langere termijn te overleven", zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx in een openhartige brief gericht aan alle muziek- en cultuurliefhebbers. "We kijken nu hoopvol uit naar een heropening begin januari 2021." Geplande concerten dit najaar worden uitgesteld of geannuleerd. Alle tickethouders worden hierover persoonlijk gecontacteerd.

“De huidige toegestane capaciteit voor culturele evenementen is voor een concertzaal als De Roma, gebouwd op 1.900 mensen, te laag om van te kunnen leven”, aldus Dierckx. “De tweede coronagolf hypothekeert onze geplande heropening in september. Elk vooruitzicht op een serieuze verhoging van de toegestane capaciteit ontbreekt. Ons publiek krijgt te weinig zekerheid dat concerten effectief kunnen doorgaan. Ons engagement naar artiesten is te onzeker.”

Gouverneur Cathy Berx versoepelde midden augustus de strenge maatregelen voor de cultuursector. Met een voorzichtige heropstart van 100 bezoekers binnen en 200 buiten kon de sector een klein beetje herademen. Maar voor grote zalen, denk aan Het Paleis, is zo een beperking van 100 toeschouwers niet rendabel. “Het verbod was onterecht en ik ben heel blij dat de beleidsmakers dat nu inzien. Het is jammer dat heel wat voorstellingen onterecht zijn afgelast hierdoor. We hebben nu twee weken de toelating gekregen evenementen te organiseren maar slechts voor een kleine capaciteit en daar kunnen wij niet van leven”, zei Dierckx toen.

We zullen de tussentijd gebruiken om bijkomende steun te zoeken voor de geleden schade en voor de lagere inkomsten die 2021 nog met zich mee zullen brengen Algemeen coördinator Danielle Dierckx

Kosten beperken

Met de sluiting probeert De Roma de kosten zoveel mogelijk te beperken. Dierckx: “Concerten plannen, promoten en terug afgelasten is immers ook een intensieve en dure zaak. We zullen de tussentijd gebruiken om bijkomende steun te zoeken voor de geleden schade en voor de lagere inkomsten die 2021 nog met zich mee zullen brengen. Openen voor een volle capaciteit van 1.900 mensen is voorlopig niet in zicht, dus we zoeken naar alternatieve financiering om met minder tickethouders ons programma toch weer tot leven te wekken in 2021.”

De Roma vraagt begrip van haar publiek. “Sommigen hebben hun concert al drie keer zien verplaatsen. Ook voor de artiesten is dit op korte termijn geen fijn nieuws. De Roma zal niet verdwijnen maar we moeten nu heel vakkundig gaan rekenen en dan spreek ik niet alleen over 2020 maar ook over 2021. De baten liggen iets verder in de toekomst: onze zaal moet dit overleven om hen terug te kunnen ontvangen.”

Benefietconcerten

Ondertussen kijkt De Roma volop uit naar 2021. De tien geplande benefietconcerten van Ruben Block zullen plaatsvinden begin januari en met artiesten als Nubya Garcia, 10cc, Mauro Pawlowski en Raymond van het Groenewoud staan er al tal van klinkende namen op het programma. AMOR, het café-restaurant van De Roma blijft wel open, met wekelijks Muziek aan tafel, een driegangenmenu met concert. Info & tickets via www.deroma.be.