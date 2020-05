De Reuzenloop gaat virtueel en doorkruist

heel Europa Annelin Marien

02 mei 2020

13u06 0 Borgerhout Door straten en gebouwen rennen tijdens de Reuzenloop in Borgerhout, en nadien verder feesten op het Terlopleinfeest is dit jaar helaas niet mogelijk. Het district organiseert dit jaar wel een virtuele Reuzenloop, waarbij lopers niet onder de kerktoren van de befaamde Peperbuskerk blijven, maar samen Europa rond trekken.

“Na het succes van BorgerBoost, waarbij Borgerhoutenaren al wandelend of lopend twee keer 2.140 euro inzamelden voor een goed doel, ziet het district het nu groter”, aldus Luc Moerkerke, districtsschepen van Sport: “Een echte Reuzenloop, de jaarlijkse urban trail van Borgerhout, lukt dit jaar niet. We maken van de gelegenheid gebruik om van onder onze kerktoren weg te geraken, en we lopen met heel Antwerpen virtueel Europa rond.”

Na het (virtuele) vertrek in Borgerhout langs Borsbeek, Boechout en Bonheiden gaan de lopers in de Borinage de grens over en zo richting Bordeaux. Er zijn zelfs tussenstops in Bologna en Boryslav (Oekraïne), en bij elke stop kan je prijzen winnen. “Het enige wat je moet doen is gaan lopen bij jou in de buurt en een selfie of foto maken van je parcours en die in het Facebookevenement posten", zegt Steve Faes van de Sportantenne. “We tellen alle gelopen kilometers op, en bij elke tussenstop verloten we prijzen.”

Het officiële startschot wordt op vrijdag 8 mei gegeven door de vaste startersvrouw van AC Brabo, Gerda Cleyman.