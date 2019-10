De Mens komt nog eens naar De Roma ADA

21 oktober 2019

11u18 1 Borgerhout De Belpop-groep De Mens rond zanger Frank Vander linden komt volgend jaar naar De Roma. Het is de tweede keer dat de groep naar Borgerhout komt.

De Mens-fans kruisen zaterdag 28 maart beter al aan in hun agenda want dan komt de groep naar De Roma in Borgerhout. Weinig bands hebben zo een invloed gehad op de Nederlandstalige rockscene als De Mens. Met nummers als Irene, Dit is mijn huis, Nederland, Maandag, Ergens onderweg, Sheryl Crow I need you so, Jeroen Brouwers (Schrijft een boek) kent iedereen wel een lied van hen. Kenmerkend zijn hun poëtische liedjes die naar het hart grijpen, maar evengoed met stevig rockende songs die zalen en festivals op hun kop zetten.

Tickets zijn vanaf 23 oktober om 10u te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60, Fnac en Fatkat Records.