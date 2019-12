De Djangofolllies vieren jazzvirtuoos Django Reinhardt in de Rataplan en de Roma CVDP

03 december 2019

18u00 0 Borgerhout De Djangofolllies vieren in januari de 110de verjaardag van jazzvirtuoos Django Reinhardt met een reeks optredens. Acht jazzgroepen verrassen het Brusselse, Vlaamse en Waalse publiek met meer dan 20 concerten in verschillende zalen over heel België. In Antwerpen gaan de optredens door in zaal Rataplan en De Roma.

De 26e editie van de Djangofolllies start op 14 januari met een openingsconcert in de Ancienne Belgique, dat voor het eerst met het festival samenwerkt. De Jazzy Strings trappen er de feestelijkheden af met drie vader-zoon combinaties en twee generaties zigeunerjazz op één podium. In Antwerpen spelen op zaterdag 18 en 19 januari Kamao Quartet feat. Tcha Limberger en Fapy Lafertin New Quartet in zaal Rataplan. Op zondag 26 januari is Alexandre Cavaliere Quintet aan de beurt in de Roma.

Violist Tcha Limberger is op afspraak uitgenodigd door het Kamao Quartet, dat ondertussen is uitgegroeid tot een ware sensatie binnen de Londense muziekscene. Het Tritane trio vervolledigt het programma van deze Djangofolllies. De Belgisch manouche gitaarmaestro Fapy Lafertin presenteert op Djangofolllies zijn nieuw werk in avant-première. Voor zijn nieuwste project wordt hij omringd door drie Belgische topmuzikanten. Violist Alexandre Cavalière schitterde als wonderkind in Parijs en heeft ondertussen een rijk palmares opgebouwd met prestigieuze samenwerkingen en internationale tournees. Samen met zijn kwintet vermengt hij in nieuwe creaties Gypsy jazz met bebop en moderne jazz.