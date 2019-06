Dansleraar Walter (65) overleden in ziekenhuis na aanrijding op Singel Sander Bral

17 juni 2019

19u08 5 Borgerhout Walter Van Ael, de 65-jarige fietser die vrijdagavond werd aangereden op de Singel in Antwerpen, is afgelopen weekend in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. De dansleraar uit Borgerhout was bij vele mensen geliefd. Vrijdag volgt een publiek herdenkingsmoment in Edegem.

Walter Van Ael (65) uit Borgerhout werd vrijdagavond in Berchem op het kruispunt van de Binnensingel met de Pretoriastraat aangereden door een wagen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed de dag nadien aan zijn verwondingen.

Walter was enorm populair als dansleraar onder de noemer ‘Salsa con Walter’. Heel zijn leven was hij gefascineerd door muziek, van klassiek tot hedendaags. Dertig jaar geleden kwam hij voor het eerst in contact met zwoele ritmes zoals salsa, cha cha cha, merengue en bachata. Een goeie tien jaar later gaf Walter zijn eerste van ontelbare danslessen.

Walter laat een vrouw, twee kinderen en een kleindochter achter. Vrienden en kennissen komen vrijdag in Edegem samen om Walter te herdenken. De officiële uitvaart volgt later.