Dakappartement brandt uit Patrick Lefelon

15 september 2019

22u09 0

De brandweer heeft zondagnamiddag zijn handen vol gehad aan een hevige, uitslaande brand op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De brand zorgde voor veel rook. De brandweer moest zijn wagens op de rijbaan parkeren waardoor het verkeer over de Turnhoutsebaan in het honderd liep.

De bewoners waren tijdig uit het pand geraakt. Tot ‘s avonds laat bleef de brandweer aanwezig omdat in het uitgebrande appartement nog veel smeulhaarden waren.