Concert Yasiin Bey in De Roma uitgesteld door gezondheidsproblemen ADA

21 januari 2020

12u05 0 Borgerhout Omwille van gezondheidsredenen kan Yasiin Bey tijdelijk niet optreden. Zijn geplande concert in De Roma op donderdag 23 januari wordt uitgesteld naar zondag 12 april om 20u.

Tickets blijven gewoon geldig en worden automatisch overgezet naar de nieuwe datum. Tickethouders die er niet bij kunnen zijn op 12 april krijgen hun ticket terugbetaald of kunnen het omruilen voor een waardebon van De Roma. Zij kunnen hiervoor tot 16 februari contact opnemen met De Roma via terugbetaling@deroma.be of telefonisch via 03/600 16 60.